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27 січня 2021, 10:23 2

Національний план вакцинації населення планується сьогодні затвердити Радою

27 січня 2021, 10:23 2
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Також розглянуть проєкт постанови про створення ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця”
Також розглянуть проєкт постанови про створення ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця”
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 27 січня, планує розглянути низку законопроектів, а також проєкти постанов, зокрема, про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.

Парламентарі на сьогоднішньому засіданні планують включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо проєкту постанови про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.

Також хочуть розглянути проєкт постанови про створення ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця”, розслідування фактів можливої бездіяльності органами управління, що призвели до погіршення технічного стану підприємства.

Законопроєкти, які планують розглянути у першому читанні:

щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;

щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях;

щодо уточнення переліку первинних водокористувачів;

щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України.

Законопроєкти, які планують розглянути у другому читанні:

щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів;

щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж;

щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Нагадаємо, вчора Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.

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