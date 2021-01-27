Національний план вакцинації населення планується сьогодні затвердити Радою
Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 27 січня, планує розглянути низку законопроектів, а також проєкти постанов, зокрема, про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Парламентарі на сьогоднішньому засіданні планують включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо проєкту постанови про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.
Також хочуть розглянути проєкт постанови про створення ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця”, розслідування фактів можливої бездіяльності органами управління, що призвели до погіршення технічного стану підприємства.
Законопроєкти, які планують розглянути у першому читанні:
щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;
щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях;
щодо уточнення переліку первинних водокористувачів;
щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України.
Законопроєкти, які планують розглянути у другому читанні:
щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів;
щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж;
щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.
Нагадаємо, вчора Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.