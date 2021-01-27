Национальный план вакцинации населения планируется сегодня утвердить Радой

Также рассмотрят проект постановления о создании ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця”

Также рассмотрят проект постановления о создании ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця”

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Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 27 января, планирует рассмотреть ряд законопроектов, а также проекты постановлений, в частности, Национальный план вакцинации населения против COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Парламентарии на сегодняшнем заседании планируют включить в повестку дня и принять решение по проекту постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.

Также хотят рассмотреть проект постановления о создании ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця”, расследования фактов возможного бездействия органов управления, приведших к ухудшению технического состояния предприятия.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях;

относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях;

по уточнению перечня первичных водопользователей;

относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов;

относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров;

относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Напомним, вчера Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.