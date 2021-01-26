У РНБО заявили, що Зеленський стурбований виконанням держзамовлень в оборонній сфері

У зв'язку з цим Рада національної безпеки і оборони провела міжвідомчу нараду

У зв'язку з цим Рада національної безпеки і оборони провела міжвідомчу нараду

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський стурбований формуванням та виконанням державного оборонного замовлення. У зв'язку з цим Рада національної безпеки і оборони провела міжвідомчу нараду.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав неприпустимим необґрунтований перегляд основних показників оборонного замовлення протягом року. Це можливо тільки при форс-мажорних обставинах.

"Глава держави стурбований процесом формування та виконання державного оборонного замовлення за результатами минулого року", - заявив Данілов.

Також він нагадав, що президент доручив підготувати до розгляду на засіданні РНБО питання щодо розвитку авіабудівної галузі одночасно з розглядом звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

"Щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром" ще раз підкреслюю, що напрямки та завдання щодо його реформування і розвитку повинні бути узгоджені зі Стратегією розвитку ОПК", - додав Данілов.

Раніше Зеленський обіцяв збільшити наступного року держзамовлення для "Укроборонпрому".