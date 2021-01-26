В СНБО заявили, что Зеленский озабочен выполнением госзаказов в оборонной сфере

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны провел межведомственное совещание

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны провел межведомственное совещание

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский озабочен формированием и выполнением государственного оборонного заказа. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны провел межведомственное совещание.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал недопустимым необоснованный пересмотр основных показателей оборонного заказа в течение года. Это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах.

"Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года", - заявил Данилов.

Также он напомнил, что президент поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопроса относительно развития авиастроительной отрасли одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.

"Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развития должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК", - добавил Данилов.

Ранее Зеленский обещал увеличить в следующем году госзаказ для "Укроборонпрома".