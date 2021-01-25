Шмыгаль будет отчитываться перед нардепами в Раде из-за роста тарифов
Он будет присутствовать на заседании парламента 26 января
Он будет присутствовать на заседании парламента 26 января
Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 января будет присутствовать на пленарном заседании Верховной Рады.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета 25 января.
"Сейчас украинское общество ждет от нас оперативной реакции на те события, которые происходят в течение последнего месяца. Это повышение тарифов на газ, на отопление, на горячую воду, на электричество ... Есть уже первые шаги правительства", — сказал Разумков.
Он добавил, что 26 января Шмыгаль будет на заседании Верховной Рады и ответит на вопросы депутатских фракций и групп.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме.
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