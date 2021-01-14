В "Укроборонпромі" стартувало виробництво РК "Нептун" для Міноборони

Як пише RegioNews, про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в Facebook.

"Ознайомилися з ходом робіт з виготовлення берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" за замовленням Міністерства оборони України, контракт з яким був укладений у грудні. Мова йде про виготовлення першого дивізіону для української армії - ВСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також пересувний командний пункт", - заявив Гусєв.