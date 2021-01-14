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14 січня 2021, 13:48 3

В "Укроборонпромі" стартувало виробництво РК "Нептун" для Міноборони

14 січня 2021, 13:48 3
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ВСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини
ВСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини
Фото з відкритих джерел
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Державне підприємство "Промінь", яке входить до складу "Укроборонпрому", розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України. Контракт на поставку РК був підписаний наприкінці 2020 року.

Як пише RegioNews, про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в Facebook.

"Ознайомилися з ходом робіт з виготовлення берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" за замовленням Міністерства оборони України, контракт з яким був укладений у грудні. Мова йде про виготовлення першого дивізіону для української армії - ВСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також пересувний командний пункт", - заявив Гусєв.

"Нептун” стане основою нового берегового ракетного щита України! І це реалії, над реалізаціями яких зараз працює одне з...

Posted by Юрій Гусєв on Wednesday, January 13, 2021

Раніше глава "Укроборонпрому" Гусєв заявив, що концерн об'єднав у 6 холдингів 65 підприємств.

Україна Укроборонпром ракета
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