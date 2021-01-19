Заворушення у Нових Санжарах: п’ятеро фігурантів з 13-ти засуджені до позбавлення волі

Ще 6 отримали зобов’язання сплатити штрафи, двоє звільнені від кримінальної відповідальності

Ще 6 отримали зобов’язання сплатити штрафи, двоє звільнені від кримінальної відповідальності

Фото ТСН.ua

На Полтавщині ухвалені судові рішення щодо активних учасників масових заворушень, що відбулися у Нових Санжарах в лютому 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції у Нових Санжарах у лютому 2020 року, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

На Полтавщині ухвалені судові рішення щодо активних учасників масових заворушень, що відбулися у Нових Санжарах в лютому 2020 року. П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. При прийнятті рішення суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання. Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також суд, керуючись ст. 48 Кримінального кодексу України, задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування щодо звільнення від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними.

Раніше повідомлялося, що 21 лютого відбулися сутички в Нових Санжарах: є затримані, розпочато два кримінальних провадження. На Полтавщині групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку через поселення евакуйованих з Китаю українців в медцентрі "Нові Санжари".