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19 января 2021, 15:49 445

В Ровно депутаты облсовета не поддержали обращение к властям по тарифам

19 января 2021, 15:49 445
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Депутаты планировали направить требование к центральной власти снизить тарифы на коммуналку
Депутаты планировали направить требование к центральной власти снизить тарифы на коммуналку
Фото: rivne.media
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Сегодня, 19 января состоялась внеочередная сессия Ровенского областного совета 8 созыва, во время которой депутаты рассматривали вопрос об обращении к президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины о необходимости отмены решения о повышении тарифов.

Об этом сообщает издание Rivne.media, передает RegioNews.

В тексте обращения авторы требуют от руководства государства отменить решение относительно "необоснованного повышения тарифов на основные энергоносители для населения, а также отменить плату за транспортировку природного газа".

Однако, за то, чтобы направить обращение к властям, проголосовали всего 32 депутата, поэтому это решение большинство областных избранников не поддержало.

Напомним, депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к Кабмину и президенту Украины по тарифам.

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