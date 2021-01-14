Сутки на Донбассе: два нарушения режима "тишины"

Вооруженные формирования РФ вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Водяного и в пригороде Марьинки

Вооруженные формирования РФ вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Водяного и в пригороде Марьинки

Фото из открытых источников

На протяжении текущих суток вдоль линии разграничения было зафиксировано только два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

На протяжении текущих суток, 14 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано только два нарушения режима прекращения огня.

Так, неподалёку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. А в пригороде Марьинки, кроме стрельбы из гранатомета, противник совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия, - сообщают в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении предыдущих суток в зоне ООС наблюдалась "тишина".