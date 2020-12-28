Фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал
Также был избран новый заместитель руководителя фракции
Также был избран новый заместитель руководителя фракции
Народные депутаты "Голоса" выбрали нового руководителя фракции. Им стал Ярослав Железняк.
Об этом сообщил сам нардеп в Telegram, пишет RegioNews.
"Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды", - написал он.
Известно, что до этого руководителем фракции "Голос" был Сергей Рахманин.
Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” теряет лидерство в рейтинге партий.
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