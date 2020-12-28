Фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал

Об этом сообщил сам нардеп в Telegram, пишет RegioNews.

"Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды", - написал он.