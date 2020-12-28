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Фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал
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28 декабря 2020, 21:46 14

Фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал

28 декабря 2020, 21:46 14
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Также был избран новый заместитель руководителя фракции
Также был избран новый заместитель руководителя фракции
Фото из открытых источников
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Народные депутаты "Голоса" выбрали нового руководителя фракции. Им стал Ярослав Железняк.

Об этом сообщил сам нардеп в Telegram, пишет RegioNews.

"Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды", - написал он.

Известно, что до этого руководителем фракции "Голос" был Сергей Рахманин.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” теряет лидерство в рейтинге партий.

Украина Верховная Рада Голос парламент фракция
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