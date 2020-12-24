Стало відомо, депутати якої з фракцій найбільше пропускають голосування в Раді

Протягом грудня 21 депутат жодного разу не проголосував на засіданнях парламенту

Протягом грудня 21 депутат жодного разу не проголосував на засіданнях парламенту

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

Зокрема, жодного разу не проголосували Юрій Солод, Юлій Іоффе, Тарас Козак ("Опозиційна платформа – За життя"), Ігор Колихаєв ("За майбутнє"). Сергій Ларін (ОПЗЖ) проголосував один раз за місяць, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів, Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів, Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів, - йдеться в повідомленні КВУ.

Крім цього, 21 депутат жодного разу не голосував протягом грудня. Мова йде як про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не була натиснута кнопка "за", "проти" або "утримався").

Серед фракцій та груп BP найнижчі показники голосувань у депутатів "Опозиційної платформи - За життя". У середньому вони взяли участь лише у 36% голосувань ВР. Депутати ВО "Батьківщина" та групи "За майбутнє" в середньому голосували в 48% випадків. У решти фракцій показники вищі: група "Довіра" і "Голос" (74%), "Європейська солідарність" (77%), "Слуга народу" (84%).

Зазначається, що тільки шість народних депутатів взяли участь у всіх 100% голосувань за місяць: Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба (всі представники фракції "Слуга народу").

Раніше повідомлялося, що в грудні на засіданнях Ради не були присутні 20 нардепів.