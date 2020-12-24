Стало известно, депутаты какой из фракций больше всего пропускают голосования в Раде

В течение декабря 21 депутат ни разу не проголосовал на заседаниях парламента

В течение декабря 21 депутат ни разу не проголосовал на заседаниях парламента

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

В частности, ни разу не проголосовали Юрий Солод, Юлий Иоффе, Тарас Козак ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Игорь Колихаев ("За майбутне"). Сергей Ларин (ОПЗЖ) проголосовал один раз за месяц, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 6 раз, Сергей Левочкин (ОПЗЖ) - 10 раз, Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 13 раз", - говорится в сообщении КИУ.

Помимо этого, 21 депутат ни разу не голосовал в течение декабря. Речь идет как о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не брали (не была нажата кнопка "за", "против" или "воздержался").

Среди фракций и групп ВР самые низкие показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем они приняли участие только в 36% голосований ВР. Депутаты ВО "Батькивщина" и группы "За майбутне" в среднем голосовали в 48% случаев. У остальных фракций показатели выше: группа "Доверие" и "Голос" (74%), "Европейская солидарность" (77%), "Слуга народа" (84%).

Отмечается, что только шесть народных депутатов приняли участие во всех 100% голосований за месяц: Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба (все представители фракции "Слуга народа").

Ранее сообщалось, что в декабре на заседаниях Рады не присутствовали 20 нардепов.