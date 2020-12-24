Чернишов планує завершити реформу ДАБІ зміною вивіски, - експерт

Експерт розповів, як Чернишов і Парцхаладзе збираються ділити будівельний ринок

Експерт розповів, як Чернишов і Парцхаладзе збираються ділити будівельний ринок

Фото: з відкритих джерел

Сама істотна реформа у містобудівній сфері все ближче до свого провалу. Поступово і цілеспрямовано Мінрегіон робить все можливе, щоб змін на краще не відбулося.

Про це в блозі "ДАБІ: в Новий Рік під новою вивіскою!" на сайті Comments.ua написав експерт Юрій Гаврилечко, передає RegioNews.

За його словами, президентська концепція реформування містобудівної галузі, яка повинна була реалізовуватися з березня по грудень поточного року – тріщить по швах. "Як я і побоювався, в процесі реформування сама ідея реформування була перевернута з ніг на голову. Взяв на себе всю відповідальність за реформу містобудування своєрідний "тандем" міністра громад і територій Олексія Чернишова та народного депутата Олени Шуляк нарешті розкрив всі карти, представивши громадськості свій план реформи", - написав Гаврилечко.

Як зазначив експерт, презентація "концепту" реформи спочатку відбулася під час круглого столу, організованого Конфедерацією будівельників України на чолі з Левом Парцхаладзе спільно з Офісом простих рішень і результатів (ОПРР) Міхеіла Саакашвілі. "Правда, ОПРР грав у всій цій виставі "роль другого плану", а на першому був заступник Олексія Чернишова – Василь Лозинський, який і озвучив наявний план. А на наступний день, вже особисто, Чернишов представив свій план реформи на засіданні Кабміну", - зазначив Гаврилечко.

На своєму найближчому засіданні Кабмін має прийняти постанову про об'єднання в один орган новостворених Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування. Новий орган імовірно буде називатися – Державна архітектурна інспекція містобудування (ДАІМ або, російською, Государственной архитектурной инспекцией градостроительства – ГАИГ)", - написав експерт.

"До березня 2021 року Верховна Рада повинна внести зміни до законодавства, якими встановлюються нові правила контролю в містобудуванні. І ось тут настане найцікавіше. За задумом авторів, сервісні послуги в будівництві (реєстрацію початку будівельних робіт) будуть надавати органи місцевого самоврядування та приватні нотаріуси. Повноваження ж контролю за будівництвом отримають:

- по об'єктах СС1 – місцеве самоврядування;

- по об'єктах СС2 і більшої частини об'єктів СС3 – приватні компанії або навіть приватні особи (з правом зупиняти будівництво);

- по об'єктах СС3, де є особливо високі ризики (ТРЦ, мости, електростанції й т. д.) – новий орган ДАІМ", - розповів експерт.

При цьому, за словами Гаврилечко, і за приватними контролерами, і за ДАІМ буде встановлено "жорсткий контроль Мінрегіону". Мінрегіон буде видавати ліцензії приватним контролюючим організаціям, і буде відбирати ці ліцензії у разі якихось порушень. "Що ж ми маємо в сухому залишку? Де-факто, Чернишов за підтримки Шуляк намагається підпорядкувати весь контроль у будівництві - Мінрегіону. Щоб заручитися підтримкою великих забудовників, Чернишов "кидає їм кістку" у вигляді приватних контролюючих компаній... ліцензії на роботу з якими, по суті, буде сам же і видавати! Нагадаю, ще влітку цю ідею висували ОПРР і КСУ, за що були розкритиковані експертним співтовариством", - зазначив експерт.

За його словами, якщо "план Чернишова та Шуляк, яка явно афілійована з великими забудовниками КСУ, "вигорить", то весь будівельний ринок будуть ділити Мінрегіон і великі забудовники. Навіть не сумніваюся, що приватні компанії, які отримають право контролювати будівництва, будуть належати самим же забудовникам, правда і тут у Мінрегіону буде "право вето" у вигляді можливості відібрати ліцензію в будь-який момент. Очевидно, що після цього будь-який забудовник не з "пулу Парцхаладзе/Чернишова" зможе працювати тільки, якщо буде підкорятися правилам, якими буде "рулити" Мінрегіон".

Ну а замість ДАБІ буде все та ж ДАБІ, але під вивіскою ДАІМ. Втім, її роль вже не буде ключовою, адже і над нею "буде жорсткий нагляд Мінрегіону". Втім, Чернишов не форсує події і до моменту закінчення реформи його плани можуть суттєво змінитися. Цілком можливо, що нова ДАІМ буде не меншим монстром, ніж сьогоднішня ДАБІ, якій просто змінять вивіску..." – підсумував Гаврилечко.

Нагадаємо, 13 березня 2020 року Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали старт реформі містобудування. Реформа передбачала ліквідацію ДАБІ й створення трьох незалежних органів, між якими були б розділені її повноваження. ДАБІ повинна була бути остаточно ліквідована протягом пів року, однак досі цього не зроблено.