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24 декабря 2020, 12:06 431

Замглавы ОП Татаров подтвердил передачу его дела в СБУ

24 декабря 2020, 12:06 431
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Заседание ВАКС по делу теперь может не состояться
Заседание ВАКС по делу теперь может не состояться
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 24 декабря, заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову может не состояться из-за смены подследственности с НАБУ на СБУ.

Как передает RegioNews, об этом Татаров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он из СМИ узнал о том, что заседание суда может не состояться, поскольку именно Верховный суд накануне принял решение о передаче дела в СБУ.

"Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже три недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности. Напоминаю, что за неудачной попыткой мести в отношении меня стоит скандальный директор НАБУ Сытник, который находится в реестре коррупционеров и официально признан судом виновным в коррупции", - добавил Татаров.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в ВАКС должны были избирать меру пресечения для Татарова.

суд НАБУ СБУ ВАКС Олег Татаров
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