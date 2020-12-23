"Укрпошта" з наступного року може припинити доставку пенсій: у компанії назвали причину

Це станеться, якщо Кабмін 23 грудня не розв'яже питання оплати державою цієї послуги

Це станеться, якщо Кабмін 23 грудня не розв'яже питання оплати державою цієї послуги

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"Укрпошта" з 1 січня 2021 року може припинити доставку пенсій. Це станеться, якщо Кабмін 23 грудня не розв'яже питання оплати державою цієї послуги.

Про це генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

"Сьогодні на Кабміні має бути розглянуте питання оплати державою доставки пенсій для 3,6 млн пенсіонерів. Після перегляду мінімальної зарплати тільки в частині єдиного соціального внеску "Укрпошта" заплатить на 500 млн гривень більше, ніж в 2020 році, не рахуючи витрат на підвищення зарплат", - повідомив Смілянський.

Він додав, що, якщо питання не буде розв'язано позитивно, "Укрпошта" буде вимушена припинити доставку пенсій з 1 січня.

Раніше повідомлялося, що гендиректор "Укрпошти" заразився COVID-19.