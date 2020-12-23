У Мін'юсті заявили, що деякі нардепи блокують зміну закону про люстрацію

Там кажуть, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації

Там кажуть, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації

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Кабінет міністрів планував розглянути законопроєкт про зміни в закон про люстрацію ще 1 липня. Однак, його повернули на доопрацювання, причиною затримки в Мін'юсті називають позицію деяких депутатів Ради.

Про це повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна". Зокрема, йдеться про нардепів, які вкрай суперечливо ставляться до питання люстрації. Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації. "А інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ (законопроєкт Мін'юсту, - ред.), який виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції - несприйняття", - пояснив він. Нагадаємо, влітку суд поновив на посаді люстрованого начальника ДСНС Закарпатської області.

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