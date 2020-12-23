09:03  23 грудня
В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих COVID-19
10:34  23 грудня
Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі - Разумков
08:12  23 грудня
За добу 9 порушень: бойовики застосовували міномети та гранатомети проти українських військових
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2020, 11:59 14

У Мін'юсті заявили, що деякі нардепи блокують зміну закону про люстрацію

23 грудня 2020, 11:59 14
Читайте также на русском языке
Там кажуть, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації
Там кажуть, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів планував розглянути законопроєкт про зміни в закон про люстрацію ще 1 липня. Однак, його повернули на доопрацювання, причиною затримки в Мін'юсті називають позицію деяких депутатів Ради.

Про це повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зокрема, йдеться про нардепів, які вкрай суперечливо ставляться до питання люстрації. Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації.

"А інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ (законопроєкт Мін'юсту, - ред.), який виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції - несприйняття", - пояснив він.

Нагадаємо, влітку суд поновив на посаді люстрованого начальника ДСНС Закарпатської області.

Мінюст
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »