В Минюсте заявили, что некоторые нардепы блокируют изменение закона о люстрации
Кабинет министров планировал рассмотреть законопроект об изменениях в закон о люстрации еще 1 июля. Однако, его вернули на доработку, причиной задержки в Минюсте называют позицию некоторых депутатов Рады.
Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
В частности, речь идет о нардепах, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации. Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.
"А другие хотят, чтобы ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста, - ред.), который выполняет решения ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции - неприятие", - пояснил он.
Напомним, летом суд восстановил в должности люстрированного начальника ГСЧС Закарпатской области.