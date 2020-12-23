09:03  23 декабря
В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных COVID-19
10:34  23 декабря
Выборы в ОРДЛО в ближайшей перспективе невозможны - Разумков
08:12  23 декабря
За сутки 9 нарушений: боевики применяли минометы и гранатометы против украинских военных
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2020, 11:59 53

В Минюсте заявили, что некоторые нардепы блокируют изменение закона о люстрации

23 декабря 2020, 11:59 53
Читайте також українською мовою
Там говорят, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации
Там говорят, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров планировал рассмотреть законопроект об изменениях в закон о люстрации еще 1 июля. Однако, его вернули на доработку, причиной задержки в Минюсте называют позицию некоторых депутатов Рады.

Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

В частности, речь идет о нардепах, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации. Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.

"А другие хотят, чтобы ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста, - ред.), который выполняет решения ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции - неприятие", - пояснил он.

Напомним, летом суд восстановил в должности люстрированного начальника ГСЧС Закарпатской области.

Минюст
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »