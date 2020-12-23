В Минюсте заявили, что некоторые нардепы блокируют изменение закона о люстрации

Там говорят, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации

Там говорят, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации

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Кабинет министров планировал рассмотреть законопроект об изменениях в закон о люстрации еще 1 июля. Однако, его вернули на доработку, причиной задержки в Минюсте называют позицию некоторых депутатов Рады.

Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина". В частности, речь идет о нардепах, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации. Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации. "А другие хотят, чтобы ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста, - ред.), который выполняет решения ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции - неприятие", - пояснил он. Напомним, летом суд восстановил в должности люстрированного начальника ГСЧС Закарпатской области.

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