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23 грудня 2020, 11:43 9

За які партії готові проголосувати українці: свіжий рейтинг

23 грудня 2020, 11:43 9
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Згідно з опитуванням, в українців посилився запит на професіоналізм
Згідно з опитуванням, в українців посилився запит на професіоналізм
Фото: flickr
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Нині найвищу довіру серед українців мають чотири партії. Водночас посилюється запит на професіоналізм, дедалі більша кількість людей хоче бачити біля керма держави фахівців, які чесно працюватимуть на благо України.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними дослідження, у грудні президентську "Слугу народу" готові підтримати - 21.1% від усіх, хто визначився і прийде на дільниці, за ОПЗЖ готові проголосувати 17.3%, 15.2% симпатизують "Європейській солідарності", 10.9% - "Батьківщині".

Слід також зазначити, що "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявилася єдиною партією, яка за останні місяці на третину наростила рейтинги, тоді як всі інші чільні політичні сили - зберігають або навіть втрачають позиції.

Також опитування засвідчило збільшення запиту на професіоналізм: 63% опитаних вважають головною причиною економічної кризи некомпетентність влади.

71% респондентів переконані, що країна рухається у неправильному напрямку, а діяльністю президента незадоволені вже 65% людей.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-20 грудня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 50% українців підтримують багатопартійну систему.

Україна партїї українці рейтинг опитування
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