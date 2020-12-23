За какие партии готовы проголосовать украинцы: свежий рейтинг

Согласно опросу, у украинцев усилился запрос на профессионализм

Согласно опросу, у украинцев усилился запрос на профессионализм

Фото: из открытых источников

Сейчас высочайшее доверие среди украинцев имеют четыре партии. Одновременно усиливается запрос на профессионализм, все большее количество людей хочет видеть у руля государства специалистов, которые будут честно работать на благо Украины.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным исследования, в декабре президентскую "Слугу народа" готовы поддержать - 21.1% от всех, кто определился и придет на участки, за ОПЗЖ готовы проголосовать 17.3%, 15.2% симпатизируют "Европейской солидарности", 10.9% - "Батькивщине".

Следует также отметить, что "Батькивщина" Юлии Тимошенко оказалась единственной партией, которая за последние месяцы на треть нарастила рейтинги, тогда как все другие главные политические силы - сохраняют или даже теряют позиции.

Также опрос показал увеличение запроса на профессионализм: 63% опрошенных считают главной причиной экономического кризиса некомпетентности власти.

71% респондентов убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а деятельностью президента недовольны уже 65% людей.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-20 декабря 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. метод опроса: личное формализованное интервью'ю (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% украинцев поддерживают многопартийную систему.