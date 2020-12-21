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21 декабря 2020, 10:22 9

Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде

21 декабря 2020, 10:22 9
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По его словам, все ошибки парламента видно сразу
По его словам, все ошибки парламента видно сразу
Фото: УНИАН
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Уровень доверия украинцев к Верховной Рады ниже, чем к президенту и правительству, потому что парламент "как на ладони", и все ошибки видно сразу.

Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"Парламенту в этом плане труднее. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и тому, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни Кабинета министров. Если что-то хорошее происходит — это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне не хотелось иного", — рассказал он.

Также Разумков поблагодарил украинцев за доверие лично к нему.

"Что касается моего рейтинга — думаю, что мне будет некорректно что-то комментировать. Хотелось бы выразить благодарность людям за доверие. Надеюсь, они не будут во мне разочаровываться", — сказал спикер.

Напомним, ранее Разумков рассказал, какие инициативы введет для борьбы с "кнопкодавством" в Раде.

Украина нардепы Верховная Рада скандал парламент
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