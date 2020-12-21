Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде

Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"Парламенту в этом плане труднее. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и тому, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни Кабинета министров. Если что-то хорошее происходит — это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне не хотелось иного", — рассказал он.