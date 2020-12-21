Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде
Уровень доверия украинцев к Верховной Рады ниже, чем к президенту и правительству, потому что парламент "как на ладони", и все ошибки видно сразу.
Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".
"Парламенту в этом плане труднее. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и тому, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни Кабинета министров. Если что-то хорошее происходит — это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне не хотелось иного", — рассказал он.
Также Разумков поблагодарил украинцев за доверие лично к нему.
"Что касается моего рейтинга — думаю, что мне будет некорректно что-то комментировать. Хотелось бы выразить благодарность людям за доверие. Надеюсь, они не будут во мне разочаровываться", — сказал спикер.
Напомним, ранее Разумков рассказал, какие инициативы введет для борьбы с "кнопкодавством" в Раде.