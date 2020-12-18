Кабмін працює над спрощенням виплати пенсій та грошової допомоги: що відомо

В уряді розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління

В уряді розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління

Фото з відкритих джерел

Уряд має намір змінити існуючий децентралізований процес фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. Замість цього розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління.

Як пише RegioNews, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

"Передбачено поступовий, починаючи з Пенсійного фонду України (ПФУ), перехід до централізованого фінансування виплат пенсій та грошової допомоги. Це дасть можливість прискорити рух коштів і їх зарахування на рахунки пенсіонерів та одержувачів безпосередньо фондом (без їх проходження через територіальні управління)", - пояснили в міністерстві.

Пенсійний фонд в цьому році активно займався цифровізацією процесів.

"Створена і впроваджена централізована підсистема призначення і виплати пенсій, а обслуговування громадян в органах Фонду здійснюється незалежно від місця їх реєстрації", - сказав заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький під час засідання правління ПФУ 17 грудня.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, коли в Україні можуть запровадити накопичувальну пенсійну систему.