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18 грудня 2020, 13:57 9

Кабмін працює над спрощенням виплати пенсій та грошової допомоги: що відомо

18 грудня 2020, 13:57 9
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В уряді розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління
В уряді розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління
Фото з відкритих джерел
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Уряд має намір змінити існуючий децентралізований процес фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. Замість цього розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління.

Як пише RegioNews, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

"Передбачено поступовий, починаючи з Пенсійного фонду України (ПФУ), перехід до централізованого фінансування виплат пенсій та грошової допомоги. Це дасть можливість прискорити рух коштів і їх зарахування на рахунки пенсіонерів та одержувачів безпосередньо фондом (без їх проходження через територіальні управління)", - пояснили в міністерстві.

Пенсійний фонд в цьому році активно займався цифровізацією процесів.

"Створена і впроваджена централізована підсистема призначення і виплати пенсій, а обслуговування громадян в органах Фонду здійснюється незалежно від місця їх реєстрації", - сказав заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький під час засідання правління ПФУ 17 грудня.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, коли в Україні можуть запровадити накопичувальну пенсійну систему.

Кабмін Україна Пенсійний фонд пенсія уряд
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