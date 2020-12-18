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18 декабря 2020, 13:57 9

Кабмин работает над упрощением выплаты пенсий и денежной помощи: что известно

18 декабря 2020, 13:57 9
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В правительстве разрабатывают новую модель централизованных выплат, в которой не будут принимать участие территориальные управления
В правительстве разрабатывают новую модель централизованных выплат, в которой не будут принимать участие территориальные управления
Фото из открытых источников
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Правительство намерено сменить существующий децентрализованный процесс финансирования выплаты пенсий и денежной помощи. Вместо этого разрабатывают новую модель централизованных выплат, в которой не будут принимать участие территориальные управления.

Как пишет RegioNews, об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

"Предусмотрено постепенное, начиная с Пенсионного фонда Украины (ПФУ), переход к централизованному финансированию выплат пенсий и денежной помощи. Это даст возможность ускорить движение средств и их зачисление на счета пенсионеров и получателей непосредственно фондом (без их прохождения через территориальные управления)", - пояснили в министерстве.

Пенсионный фонд в этом году активно занимался цифровизацией процессов.

"Создана и внедрена централизованная подсистема назначения и выплаты пенсий, а обслуживания граждан в органах Фонда осуществляется независимо от места их регистрации", - сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий во время заседания правления ПФУ 17 декабря.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, когда в Украине могут ввести накопительную пенсионную систему.

Кабмин Украина Пенсионный фонд пенсия правительство
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