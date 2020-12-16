В "Слуге народа" рассказали подробности принятия Госбюджета-2021

Там также в очередной раз опровергли развал монобольшинства

Там также в очередной раз опровергли развал монобольшинства

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В политсиле "Слуга народа" утверждают, что проголосовали за государственный бюджет на 2021 год фактически монобольшинством - вместе с голосом Дмитрия Разумкова голосов было достаточно, чтобы принять госбюджет только властной командой.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сегодняшнее голосование еще раз доказывает, что слухи о якобы "развале монобольшинства" - абсолютная выдумка. Фракция могла бы дать за бюджет даже больше голосов, однако немало наших коллег отсутствуют по объективным причинам - болеют COVID-19", - заявил Корниенко.

Он отметил, что уже второй год подряд голосует за бюджет страны вовремя," без традиционной "бюджетной ночи", без "договорняков" и подковерных игр".

Глава "слуг" заверил, что независимо от ситуации все социальные расходы украинцам выплатят в полном объеме. В частности, в следующем году запланирована индексация пенсий, а также повышение минимальной зарплаты в несколько этапов: в январе - до 6 тысяч гривен, а в декабре - до 6,5 тысячи.

"Крайне важно было проголосовать за бюджет вовремя, потому что мы должны войти в новый год прогнозируемо и иметь стабильную поддержку от наших кредиторов. Теперь местные общины смогут так же вовремя принять бюджеты на 2021 год и вовремя начать финансирование важных отраслей", - сказал глава президентской политсилы.

Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.