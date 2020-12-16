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16 грудня 2020, 12:11 84

Верховна Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців

16 грудня 2020, 12:11 84
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За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів
За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада 16 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому зміни в закон "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на службі особам, які досягли 65-річного віку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на парламентський телеканал "Рада".

Згідно з законом, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження терміну перебування на державній службі ухвалюється суб'єктом призначення щорічно, але не більше ніж до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Раніше повідомлялося, що Рада 16 грудня відправила у відставку Сергія Бессараба з посади голови Міністерства у справах ветеранів.

ВР робота законопроєкт пенсіонери держслужбовці посада
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