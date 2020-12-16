Верховная Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов

За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Верховная Рада 16 декабря приняла во втором чтении и в целом изменения в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на службе лицам, достигшим 65 летнего возраста.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на парламентский телеканал "Рада".

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что Рада 16 декабря отправила в отставку Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.