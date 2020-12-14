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14 грудня 2020, 18:58 8

Підозрювані у справі "плівок ОАСК" Вовк і Келеберда вкотре не з’явилися в суд

14 грудня 2020, 18:58 8
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Відповідно, їм не можуть обрати запобіжні заходи
Фото з відкритих джерел
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Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та суддя Володимир Келеберда вкотре не з'явились на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотань про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих "плівок ОАСК".

Про це у коментарі УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає RegioNews.

На запитання, чи з’явилися сьогодні на засідання Павло Вовк та Володимир Келеберда, Чемерис відповіла: "Ні, відклали на 9:30 (засідання щодо Вовка —ред) та на 10:00 23 грудня (засідання щодо Келеберди — ред.)”.

Раніше детективи НАБУ направили Генпрокурору Ірині Венедіктовій проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою голови ОАСК Павла Вовка та ще трьох суддів, які систематично не з’являються на засідання до ВАКС щодо розгляду клопотань про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих "плівок ОАСК”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях.

суд оаск суддя Вовк генпрокурор
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