Разумков прокоментував введення проти нього російських санкцій

Він не має жодних активів в Росії

Він не має жодних активів в Росії

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внесення його у санкційний список на Росії жодним чином не вплине на нього

Про це він сказав під час брифінгу, передає RegioNews.

"Щодо внесення мене у санкційний список. Моя позиція наступна – я працював, працюю і буду працювати на користь держави Україна як голова Верховної Ради. І навіть якщо не буду головою Верховної Ради, це на мою позицію абсолютно впливати не буде. Тим більше внесенням у санкційні чи якісь інші списки", – сказав Разумков.

Він додав, що не має жодних активів в Росії.

"У мене не було бізнесу, якихось коштів, якоїсь нерухомості в РФ. Я не планую її там придбати, тому з точки зору організаційно-фінансової, ці санкції жодним чином на мене не вплинули", – сказав голова ВР.

Нагадаємо, минулого тижня російський уряд ухвалив постанову, якою розширив список громадян України, щодо яких застосовує санкції. До списку потрапила майже вся фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

Відомо, що 4 вересня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого президента Петра Порошенка.