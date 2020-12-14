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14 декабря 2020, 13:05 7

Разумков прокомментировал введение против него российских санкций

14 декабря 2020, 13:05 7
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Он не имеет никаких активов в России
Он не имеет никаких активов в России
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внесение его в санкционный список России никоим образом не повлияет на него

Об этом он сказал во время брифинга, передает RegioNews.

"О внесении меня в санкционный список. Моя позиция следующая – я работал, работаю и буду работать на пользу государства Украина как председатель Верховной Рады. И даже если не буду главой Верховной Рады, это на мою позицию абсолютно влиять не будет. Тем более внесением в санкционные или какие-то другие списки", – сказал Разумков.

Он добавил, что не имеет никаких активов в России.

"У меня не было бизнеса, каких средств, какой недвижимости в РФ. Я не планирую ее там купить, поэтому с точки зрения организационно-финансовой, эти санкции никоим образом на меня не повлияли", – сказал председатель ВР.

Напомним, на прошлой неделе российское правительство приняло постановление, которым расширило список граждан Украины, в отношении которых применяет санкции. В список попала почти вся фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Известно, что 4 сентября правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе и пятого президента Петра Порошенко.

Россия санкции Украина парламент глава
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