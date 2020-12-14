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14 грудня 2020, 08:41 77

Відновлення антикорупційної реформи: Разумков назвав можливі терміни розгляду законопроєктів

14 грудня 2020, 08:41 77
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що на найближчому пленарному тижні, з 15 по 18 грудня, народні депутати розглянуть законопроєкти про відновлення антикорупційної реформи.

Як передає RegioNews, про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Була створена робоча група, вона дійсно працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішене - це законопроєкт про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект - це питання, пов'язані з врегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, що були зроблені Конституційним судом. І також є два законопроєкти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що на цьому тижні вони будуть проголосовані", - розповів він.

За словами спікера, він є прихильником прийняття закону про регламент Конституційного суду, що дозволило б "всім рухатися в рамках закону".

Парламент живе за такими правилами, і інші теж повинні жити за такими правилами", - пояснив свою позицію політик.

Раніше повідомлялось, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає засідання голів парламентських фракцій на 14 грудня.

суд реформа ВР НАЗК Дмитро Разумков
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