Відновлення антикорупційної реформи: Разумков назвав можливі терміни розгляду законопроєктів

Рада також має затвердити порядок складання адмінпротоколів про корупційні правопорушення щодо суддів

Рада також має затвердити порядок складання адмінпротоколів про корупційні правопорушення щодо суддів

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що на найближчому пленарному тижні, з 15 по 18 грудня, народні депутати розглянуть законопроєкти про відновлення антикорупційної реформи.

Як передає RegioNews, про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Була створена робоча група, вона дійсно працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішене - це законопроєкт про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект - це питання, пов'язані з врегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, що були зроблені Конституційним судом. І також є два законопроєкти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що на цьому тижні вони будуть проголосовані", - розповів він.

За словами спікера, він є прихильником прийняття закону про регламент Конституційного суду, що дозволило б "всім рухатися в рамках закону".

Парламент живе за такими правилами, і інші теж повинні жити за такими правилами", - пояснив свою позицію політик.

Раніше повідомлялось, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає засідання голів парламентських фракцій на 14 грудня.