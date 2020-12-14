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14 декабря 2020, 08:41 46

Восстановление антикоррупционной реформы: Разумков назвал возможные сроки рассмотрения законопроектов

14 декабря 2020, 08:41 46
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Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что на ближайшей пленарной неделе, с 15 по 18 декабря, народные депутаты рассмотрят законопроекты о восстановлении антикоррупционной реформы.

Как передает RegioNews, об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Была создана рабочая группа, он действительно работает над тремя вопросами, один из которых уже решен - это законопроект об электронном декларировании. Он был проголосован на прошлой неделе в стенах парламента. Второй аспект - это вопросы, связанные с урегулированием работы НАПК, с теми выводами, которые были сделаны Конституционным судом. И также есть два законопроекта, зарегистрированы профильным комитетом, и я надеюсь, что на этой неделе они будут проголосованы", - рассказал он.

По словам спикера, он является сторонников принятия законно о регламенте Конституционного суда, что позволило бы "всем двигаться в рамках закона".

Парламент живет по таким правилам, и остальные тоже должны жить по таким правилам", - пояснил свою позицию политик.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает заседание глав парламентских фракций на 14 декабря.

суд реформа ВР НАПК Дмитрий Разумков
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