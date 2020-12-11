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Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік
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11 грудня 2020, 11:58 13

Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік

11 грудня 2020, 11:58 13
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За його словами, впродовж 2020 року Україна здійснила "історичні реформи, підтримавши бізнес-спільноту"
За його словами, впродовж 2020 року Україна здійснила "історичні реформи, підтримавши бізнес-спільноту"
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявляє, що співпраця з Міжнародним валютним фондом має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.

Про це йдеться у зверненні президента до Першої щорічної міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав. Це також важливо у контексті продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що впродовж 2020 року Україна здійснила "історичні реформи, підтримавши бізнес-спільноту".

За словами президента, цього року було ухвалено законодавство про створення ринку землі, встановлено прозорі податкові правила, надано доступні позики для підтримки бізнесу.

Також, сказав Зеленський, досягнуто успіху в приватизації, підписано перші концесійні угоди.

Крім того, він нагадав, що було запущено цифрову платформу "Дія" для бізнесу і громадян, що, на думку глави держави, "поставило Україну на один рівень з провідними країнами світу у наданні цифрових послуг та електронних паспортів".

"Ми продовжимо створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширюватися та відкривати нові робочі місця", - пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський втішився тим, що Євросоюз виділив 600 млн євро допомоги Україні.

президент економіка Україна бізнес приватизація
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