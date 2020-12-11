Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
Президент Владимир Зеленский заявляет, что сотрудничество с Международным валютным фондом имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.
Об этом говорится в обращении президента к Первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Для нас ключевой задачей на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Это также важно в контексте продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине", - сказал Зеленский.
Он отметил, что в течение 2020 года Украина осуществила "исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество".
По словам президента, в этом году было принято законодательство о создании рынка земли, установлены прозрачные налоговые правила, предоставлены доступные займы для поддержки бизнеса.
Также, сказал Зеленский, достигнут успех в приватизации, подписаны первые концессионные соглашения.
Кроме того, он напомнил, что была запущена цифровая платформа "Дия" для бизнеса и граждан, что, по мнению главы государства, "поставило Украину на один уровень с ведущими странами мира в предоставлении цифровых услуг и электронных паспортов".
"Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширяться и открывать новые рабочие места", - пообещал Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский утешился тем, что Евросоюз выделил 600 млн евро помощи Украине.