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Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
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11 декабря 2020, 11:58 15

Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год

11 декабря 2020, 11:58 15
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По его словам, в 2020 году Украина осуществила "исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество"
По его словам, в 2020 году Украина осуществила "исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество"
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявляет, что сотрудничество с Международным валютным фондом имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.

Об этом говорится в обращении президента к Первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Для нас ключевой задачей на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Это также важно в контексте продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в течение 2020 года Украина осуществила "исторические реформы, поддержав бизнес-сообщество".

По словам президента, в этом году было принято законодательство о создании рынка земли, установлены прозрачные налоговые правила, предоставлены доступные займы для поддержки бизнеса.

Также, сказал Зеленский, достигнут успех в приватизации, подписаны первые концессионные соглашения.

Кроме того, он напомнил, что была запущена цифровая платформа "Дия" для бизнеса и граждан, что, по мнению главы государства, "поставило Украину на один уровень с ведущими странами мира в предоставлении цифровых услуг и электронных паспортов".

"Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширяться и открывать новые рабочие места", - пообещал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский утешился тем, что Евросоюз выделил 600 млн евро помощи Украине.

президент экономика Украина бизнес приватизация
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