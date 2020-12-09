Зеленський втішився тим, що Євросоюз виділив 600 млн євро допомоги Україні

Він подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу

Він подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

"Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ".

Зеленський запевнив, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги.