Зеленський втішився тим, що Євросоюз виділив 600 млн євро допомоги Україні
Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро
Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.
"Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час", – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що "цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ".
Зеленський запевнив, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги.