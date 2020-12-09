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09 грудня 2020, 15:47 5

Зеленський втішився тим, що Євросоюз виділив 600 млн євро допомоги Україні

09 грудня 2020, 15:47 5
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Він подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу
Він подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

"Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ".

Зеленський запевнив, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги.

президент
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