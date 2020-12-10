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10 декабря 2020, 12:30 156

Черкасский горсовет пикетирует Нацкорпус и охраняет полиция

10 декабря 2020, 12:30 156
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В горсовете пытаются избрать заместителей мэра
В горсовете пытаются избрать заместителей мэра
Фото "Вычерпно"
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На втором заседании первой сессии Черкасского горсовета рассматривают вопрос об избрании новых заместителей городского головы и секретаря Черкасского городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вычерпно".

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко предложил на рассмотрение сессии кандидатуры секретаря горсовета и пятерых заместителей – от каждой фракции. Среди кандидатов на должность заместителей — экс-секретарь городского совета Сергей Тищенко (ПП "За будущее”), Марина Гаркавая (ПП "Европейская солидарность”), Анастасия Чубина (ПП "Слуга народа”), Виктор Беззубенко (ВО "Черкащане”) и Олег Кашко ("Оппозиционная платформа "За жизнь”).

Возмущение части депутатов вызвала кандидатура представителя от ОПЗЖ Олега Кашки.

О недопустимости голосования за представителя пророссийской политсилы заявили представители "Голоса" и "Европейской солидарности", а представитель "Слуги народа" предложил вопрос избрания заместителей и председателей комиссий вынести на общественные слушания.

Тем не менее, депутаты проголосовали за создании шести депутатских комиссий и определились с их руководителями.

Как сообщают местные СМИ, около сотни представителей Национального корпуса собрались под стенами городского совета, а полиция заблокировала вход в здание, где проходит сессия горсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что Бондаренко переизбрали городским головой Черкасс во втором туре.

Черкассы мэр ОПЗЖ секретарь Анатолий Бондаренко
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