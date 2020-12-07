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07 грудня 2020, 11:26 8

У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у президента - КВУ

07 грудня 2020, 11:26 8
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Наявні факти свідчать, що інститут радників Зеленського фактично зруйновано
Наявні факти свідчать, що інститут радників Зеленського фактично зруйновано
Фото: Апостроф
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак має в п’ять разів більше офіційних радників, аніж президент України Володимир Зеленський. У голови ОП нараховувалося 19 радників, а у Зеленського лише 4 радники. Такі дані було отримано Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит до Офісу президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Станом на 23 листопада в А. Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник - О. Арестович). У В. Зеленського лише 4 радники", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що інформація щодо проведення засідань групи радників Зеленського відсутня, що може свідчити про те, що засідання взагалі не проводилися.

Наявні факти свідчать, що інститут радників Президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що Глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники", - повідомив голова КВУ Олексій Кошель.

Він додав, що "велика кількість радників у керівника офісу - це нонсенс". Відповідно до повноважень, голова ОП мав би забезпечувати роботу радників президента.

Нагадаємо, 4 грудня Нацкорпус під Офісом президента вимагав звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента радник КВУ
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