У Ермака в пять раз больше советников, чем у президента - КИУ

Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников Зеленского фактически разрушен

Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников Зеленского фактически разрушен

Фото: Апостроф

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Украины Владимир Зеленский. У главы ОП насчитывалось 19 советников, а у Зеленского лишь 4 советника. Такие данные были получены Комитетом избирателей в ответ на информационный запрос к Офису президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

По состоянию на 23 ноября у А. Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - А. Арестович). У В. Зеленского лишь 4 советника", - говорится в сообщении.

Также указано, что информация о проведении заседаний группы советников Зеленского отсутствует, что может свидетельствовать о том, что заседания вообще не проводились.

Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники", - сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что "большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс". Согласно полномочиям, председатель ОП должен был обеспечивать работу советников президента.

Напомним, 4 декабря Нацкорпус под Офисом президента требовал увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой.