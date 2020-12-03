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03 грудня 2020, 12:49 487

На Херсонщині заблокували "схему" мінімізації податків на 8 мільйонів

03 грудня 2020, 12:49 487
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Для реалізації оборудки були створенні групи фіктивних ФОПів, через які продавали продукцію в регіони
Для реалізації оборудки були створенні групи фіктивних ФОПів, через які продавали продукцію в регіони
Фото: СБУ
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У Херсонській області Служба безпеки України задокументувала факти організації схеми систематичного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Представник місцевої комерційної структури налагодив механізм мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету. Для реалізації оборудки ділок створив групи фіктивних ФОПів, через які він постачав продовольчу продукцію на виробничі потужності в різних регіонах. Після цього готові товари надходили до мереж оптової та роздрібної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, тільки за перше півріччя поточного року через протиправну діяльність фігурантів держава недоотримала 8 мільйонів гривень податкових надходжень до бюджету.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області правоохоронці затримали воєнкома на хабарі.

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