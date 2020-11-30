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30 листопада 2020, 10:44 10

"Укроборонпром" хоче продати майже половину своїх підприємств

30 листопада 2020, 10:44 10
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З 116 підприємств планують залишити 65
З 116 підприємств планують залишити 65
Фото з відкритих джерел
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Оборонний концерн "Укроборонпром" в рамках реформи може позбутися майже половини своїх підприємств. З 116 підприємств планують залишити 65.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив глава концерну Ігор Фоменко, пише RegioNews.

За його словами, 17 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому", зараз не ведуть економічної діяльності та будуть передані у Фонд держмайна, після чого вони будуть продані приватним інвесторам.

"В результаті трансформації в "Укроборонпромі" повинні залишитися 65 підприємств. З 116 підприємств, які входять до складу концерну", - повідомив Фоменко.

Він додав, що в рамках реформи в "Укроборонпромі" хочуть створити шість холдингів і об'єднати в них всі підприємства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" планують розділити на два холдинга.

Україна майно Укроборонпром оборона підприємство
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