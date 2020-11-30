"Укроборонпром" хочет продать почти половину своих предприятий

Из 116 предприятий планируют оставить 65

Из 116 предприятий планируют оставить 65

Фото из открытых источников

Оборонный концерн "Укроборонпром" в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий. Из 116 предприятий планируют оставить 65.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава концерна Игорь Фоменко, пишет RegioNews.

По его словам, 17 предприятий, которые входят в состав "Укроборонпрома", сейчас не ведут экономической деятельности и будут переданы в Фонд госимущества, после чего они будут проданы частным инвесторам.

"В результате трансформации в "Укроборонпроме" должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна", - сообщил Фоменко.

Он добавил, что в рамках реформы в "Укроборонпроме" хотят создать шесть холдингов и объединить в них все предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" планируют разделить на два холдинга.