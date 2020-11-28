Шість порушень за добу: бойовики знову обстріляли позиції українських військ

Бойових втрат та поранень серед українських військових немає

Бойових втрат та поранень серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі.