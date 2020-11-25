Зеленський візьме участь у прощанні з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим

Церемонія прощання відбудеться 26 листопада у Дніпрі

Церемонія прощання відбудеться 26 листопада у Дніпрі

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, яка відбудеться 26 листопада у Дніпрі.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що глава держави щиро співчуває рідним та близьким померлого. Також наголошується, що президент висловлює співчуття сім'ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі ворожого снайпера в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

"Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які спричинив COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярев. А надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусної хвороби.