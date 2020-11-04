Нацполіція відкрила понад тисячу кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу

Вже оголошено про підозру 97 особам

Вже оголошено про підозру 97 особам

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Національна поліція України повідомила, що до Єдиного реєстру досудових засідань снесено дані щодо 1021 кримінального провадження: 623 із них за фактами порушення виборчого законодавства, 398 -пов’язаних з виборчим процесом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Нацполіції.

Також в поліції повідомляють, що всього органами поліції складено 2336 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

За 79 кримінальними провадженнями 97 особам повідомлено про підозру.

Як зазначають в НПУ, у період із 5 вересня по 04 листопада 2020 року загалом надійшло 15 790 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, 30 жовтня СБУ запобігла створенню фейкової "Хмельницької міськради".