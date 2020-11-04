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04 листопада 2020, 11:26 29

Нацполіція відкрила понад тисячу кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу

04 листопада 2020, 11:26 29
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Вже оголошено про підозру 97 особам
Вже оголошено про підозру 97 особам
Фото: з відкритих джерел
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Національна поліція України повідомила, що до Єдиного реєстру досудових засідань снесено дані щодо 1021 кримінального провадження: 623 із них за фактами порушення виборчого законодавства, 398 -пов’язаних з виборчим процесом. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Нацполіції.

Також в поліції повідомляють, що всього органами поліції складено 2336 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

За 79 кримінальними провадженнями 97 особам повідомлено про підозру.

Як зазначають в НПУ, у період із 5 вересня по 04 листопада 2020 року загалом надійшло 15 790 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, 30 жовтня СБУ запобігла створенню фейкової "Хмельницької міськради".

поліція порушення вибори правоохоронці Кримінальна відповідальність
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