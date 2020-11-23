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23 ноября 2020, 16:22 5

Правительство до сих пор не направило госбюджет в ВР

23 ноября 2020, 16:22 5
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Бюджетный комитет ожидает документ в ближайшее время
Бюджетный комитет ожидает документ в ближайшее время
Фото из открытых источников
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На это время комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не получал доработанный правительством ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2021 год, но надеется получить его в ближайшее время.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Как сообщила член комитета, народный депутат Леся Забуранная, сейчас комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не получал доработанный правительством ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2021 рк, надеется получить в ближайшее время.

Пока что, на данном этапе, ничего не поступало от правительства. Пока что не планируется заседание по рассмотрению. Мы надеемся, что в ближайшее время мы получим необходимые материалы, чтобы рассмотреть, - сказала Забуранная.

Как сообщалось ранее, Кабмин должен был подать в Раду проект бюджета-2021 к концу прошлой недели, а в пятницу, 20 ноября нардеп Гончаренко заявлял, что готовый ко второму чтению проект госбюджета-2021 передадут в Раду.

Кабмин закон бюджет Верховная Рада нардеп
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