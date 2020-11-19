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19 листопада 2020, 12:40 3

Названо прізвище тимчасового керівника аеропорту "Бориспіль"

19 листопада 2020, 12:40 3
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Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника
Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника
Фото з відкритих джерел
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Виконувати обов'язки генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" буде Олег Струк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту.

Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника.

Зазначається, що раніше Олег Струк обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.

Нагадаємо, 18 листопада Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Україна Київ аеропорт Бориспіль посада
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