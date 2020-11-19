Названо прізвище тимчасового керівника аеропорту "Бориспіль"

Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника

Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту.

Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника.

Зазначається, що раніше Олег Струк обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.

Нагадаємо, 18 листопада Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".