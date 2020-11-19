Названо прізвище тимчасового керівника аеропорту "Бориспіль"
Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника
Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника
Виконувати обов'язки генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" буде Олег Струк.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту.
Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника.
Зазначається, що раніше Олег Струк обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.
Нагадаємо, 18 листопада Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".
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