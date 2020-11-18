Уманський сказав, чи планує знову йти на держслужбу

Також він повідомив, чи планує приєднуватися до політичних партій

Також він повідомив, чи планує приєднуватися до політичних партій

Колишній радник керівника Офісу президента Ігор Уманський не планує повертатися на державну службу та долучатися до будь-яких політичних сил.

Про це він заявив на брифінгу 18 листопада, пише RegioNews.

"Я мав вже досить багато посад, і якоїсь там палкої тяги до повернення на державну службу точно немає наразі", - сказав він.

Уманський додав, що також не планує приєднуватися до політичних партій і команд.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.