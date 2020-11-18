Уманський сказав, чи планує знову йти на держслужбу
Колишній радник керівника Офісу президента Ігор Уманський не планує повертатися на державну службу та долучатися до будь-яких політичних сил.
Про це він заявив на брифінгу 18 листопада, пише RegioNews.
"Я мав вже досить багато посад, і якоїсь там палкої тяги до повернення на державну службу точно немає наразі", - сказав він.
Уманський додав, що також не планує приєднуватися до політичних партій і команд.
Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.