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18 листопада 2020, 15:25 6

Уманський сказав, чи планує знову йти на держслужбу

18 листопада 2020, 15:25 6
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Також він повідомив, чи планує приєднуватися до політичних партій
Також він повідомив, чи планує приєднуватися до політичних партій
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Колишній радник керівника Офісу президента Ігор Уманський не планує повертатися на державну службу та долучатися до будь-яких політичних сил.

Про це він заявив на брифінгу 18 листопада, пише RegioNews.

"Я мав вже досить багато посад, і якоїсь там палкої тяги до повернення на державну службу точно немає наразі", - сказав він.

Уманський додав, що також не планує приєднуватися до політичних партій і команд.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.

Україна політика Офіс президента міністр Чиновник
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