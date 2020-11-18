11:33  18 ноября
Новоизбранный мэр города в Одесской области заболел коронавирусом
15:59  18 ноября
Стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки"
08:11  18 ноября
Сутки на Донбассе прошли без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2020, 15:25 6

Уманский сказал, планирует ли снова идти на госслужбу

18 ноября 2020, 15:25 6
Читайте також українською мовою
Также он сообщил, планирует ли присоединяться к политическим партиям
Также он сообщил, планирует ли присоединяться к политическим партиям
Читайте також
українською мовою

Бывший советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский не планирует возвращаться на государственную службу и участвовать в любых политических силах.

Об этом он заявил на брифинге 18 ноября, пишет RegioNews.

"Я имел уже довольно много должностей, и какой-то там жгучей тяги к возвращению на государственную службу точно нет сейчас", - сказал он.

Уманский добавил, что также не планирует присоединяться к политическим партиям и командам.

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.

Украина политика Офис президента министр Чиновник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Стадника. Чем он запомнился жителям области
Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Балога
Игорь Попов
Все блоги »