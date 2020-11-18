Уманский сказал, планирует ли снова идти на госслужбу

Также он сообщил, планирует ли присоединяться к политическим партиям

Также он сообщил, планирует ли присоединяться к политическим партиям

Бывший советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский не планирует возвращаться на государственную службу и участвовать в любых политических силах.

Об этом он заявил на брифинге 18 ноября, пишет RegioNews.

"Я имел уже довольно много должностей, и какой-то там жгучей тяги к возвращению на государственную службу точно нет сейчас", - сказал он.

Уманский добавил, что также не планирует присоединяться к политическим партиям и командам.

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.