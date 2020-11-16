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16 ноября 2020, 11:56 554

Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова

16 ноября 2020, 11:56 554
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Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова
Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова
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Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова могла обеспечить выделение участка земли в историческом центре города своему сыну, несмотря на прямой конфликт интересов.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении "РБК-Украина" документы.

В частности, в них говорится, что сын заместителя мэра Харькова Антон Овинников обратился в марте 2020 года с заявлением к непосредственному начальнику своей матери - городскому голове Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова. Там у Антона Овинникова есть гараж, который был подарен ему дедом в 2014 году.

При этом информация о земле, на которой находится гараж, в открытом доступе отсутствует. И там же - на улице Данилевского, в том же 2014 году тогда еще 18-летний сын харьковской чиновницы приобрел квартиру площадью почти 100 кв. м., где проживает вместе с матерью.

В день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери - Татьяны Овинниковой - прошение ушло в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета было удовлетворено.

Стоит отметить, что согласно закону "О предотвращении коррупции" лица, у которых существует реальный конфликт интересов должны принять меры для его урегулирования (проинформировав начальство или исключив себя из управленческой цепочки).

Напомним, 4 октября стало известно, что Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова.

Кернес Геннадий закон земля мэр Харьков
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