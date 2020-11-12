Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов назвал главные достижения за год на должности

Одним из приоритетных направлений он назвал очищение власти от коррупции

Одним из приоритетных направлений он назвал очищение власти от коррупции

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, передает RegioNews.

Среди приоритетных направлений, которые удалось осуществить за год, он назвал восстановление и активизацию работ на ряде долгостроев и успешное завершение их строительства.

На Полтавщине было немало долгостроев, которые не могли завершить в течение десятков лет. Мы начали и успешно реализуем президентскую программу "Большая стройка". Благодаря ей, например, достроили новый корпус Полтавского областного кардиоцентра. Это 6-этажный современный медицинский центр, аналогов которому в Украине нет. Последние месяцы мы буквально жили на этом объекте, знаем его каждый уголок, каждое оборудование. Сегодня депутаты Полтавского областного совета передали на баланс медицинского учреждения, чтобы он скоро заработал на полную", - рассказал Олег Синегубов.

Также, по словам председателя ОГА, на Полтавщине в этом году отремонтировали приемно-диагностическое отделение областной клинической больницы Склифосовского.

Там изменен советский подход на европейский: есть малая операционная, палаты интенсивной терапии, удобный холл для ожидания, УЗИ, КТ и МРТ. Кроме того, планируется отреконструировать еще 7 таких приемных отделений в Лубнах, Кременчуге, Гадяче, Лубнах, Миргороде, Горишних Плавнях и Хороле", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что год назад на месте уже возведенного современного полтавского ЦНАПа была железная ограда, росла трава и несколько опор. Он отметил, что сейчас там красивое здание, которое стало своеобразным местом "паломничества" для полтавчан, которые идут, смотрят и фотографируются.

Наш Центр предоставления административных услуг возле администрации стал атр-объектом. Он привлекает внимание полтавчан. Еще в конце 2019 года там вообще не велось строительство. Был забор и стояло несколько опор. И объект сделали с нуля за 9 месяцев. Сейчас ждем акта ввода в эксплуатацию", - рассказал глава области.

Он подчеркнул, что полным ходом идет строительство подземного паркинга для карет скорой помощи областной службы 103. Работы выполнены на 75%. Планируется завершение работ до конца этого года.

Напомним, 1 сентября в Полтаве президент Украины Владимир Зеленский и председатель ОГА Олег Синегубов открыли Полтавский областной клинический кардиоцентр, который был построен в рамках программы "Большая стройка".