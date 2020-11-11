Опубликован новый рейтинг партий: у "слуг" лишь третье место
В случае проведения парламентских выборов в начале 2020 года, в парламент попали бы только шесть партий. Самые высокие шансы преодолеть 5% барьер у "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", "Силы и честь", а также у "Радикальной партии Олега Ляшка".
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.
Так, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, поддержка партий составляет:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,1%,
- "Европейская солидарность" - 19,3%,
- "Слуга народа" - 18,7%
- "Батькивщина" - 9,3%
- "Сила и честь" - 6,6%
- "Радикальная партия" - 5,4%.
Отмечается, что опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.
Ранее сообщалось, что больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой.
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