Опубликован новый рейтинг партий: у "слуг" лишь третье место

Лидирует в опросе "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Лидирует в опросе "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фото: из открытых источников

В случае проведения парламентских выборов в начале 2020 года, в парламент попали бы только шесть партий. Самые высокие шансы преодолеть 5% барьер у "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", "Силы и честь", а также у "Радикальной партии Олега Ляшка".

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.

Так, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, поддержка партий составляет:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,1%,

"Европейская солидарность" - 19,3%,

"Слуга народа" - 18,7%

"Батькивщина" - 9,3%

"Сила и честь" - 6,6%

"Радикальная партия" - 5,4%.

Отмечается, что опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Ранее сообщалось, что больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой.

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