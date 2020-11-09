В РНБО розповіли, чи зазнала Україна цілеспрямованих кібератак під час виборів

Під час виборів цілеспрямованих масових атак не зафіксовано

Під час виборів цілеспрямованих масових атак не зафіксовано

Рixabay

Цілеспрямованих масових кібератак під час проведення місцевих виборів в Україні зафіксовано не було.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк, відповідаючи на питання чи відбувались кібератаки на ЦВК під час місцевих виборів, пише RegioNews.

"Під час виборів цілеспрямованих масових атак не зафіксовано. Ми сьогодні також продовжуємо аналіз та моніторинг таких можливих спроб, і їх, на щастя, не фіксується і потенційно ми не прогнозуємо", - зазначив він.

Демедюк зауважив, що це, можливо, пов’язано з тим, що у різних регіонах відбувається підрахунок основний, і завершальний етап відбувається на території, де ці території не входять в єдину інформаційну систему ЦВК.

"Тому я думаю, що це з цим пов’язано. Але зовнішній периметр нашої держави ми також відслідковуємо, спецслужб інших держав, зокрема, країни агресора, ми не фіксуємо", - повідомив Демедюк.

Нагадаємо, цього року СБУ нейтралізувала 460 кібератак на держоргани та важливі об'єкти інфраструктури.